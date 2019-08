HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Marion Melnik meenutab: kasuisa Eri Klas avas mulle ukse imelisse maailma 

Oleg Melnik

"Kui olin kümnene, siis minu vanemad lahutasid. Ema tutvus dirigent Eri Klasiga ja me kolisime Helsingisse. Kogu minu senine maailm muutus totaalselt. Eri avas mulle hoopis uutmoodi maailma. Ta armastas väga reisida ja loomulikult võttis ka meid alati kaasa. Ta tutvustas mulle maailmamuusikat ja kunsti täies oma ilus ning süstis minusse esinemisjulgust, mille eest olen talle tohutult tänulik. Tema õhutusel alustasin õpinguid Sibeliuse akadeemias ja just tänu temale said meist õe Angelikaga ooperilauljad."

"Minu emaga abielludes soovis Eri, et võtaksin tema perekonnanime, kuid austusest oma isa Oleg Melniku vastu, ma seda siiski ei teinud. Täna olen abielus soomerootslasest ettevõtja Marcos Elviläga ja minu perekonnanimeks on nüüd samuti Elvilä, kuid artistinimeks endiselt Marion Melnik. See lihtsalt on nii kaunis ja sobib paremini."