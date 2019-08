Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tallinnas Kaarli puiesteel mais kasvas 

Pärast sundisid Hruštšovi suunised maarahva rohkem maisiga tegelema. Arvati, et see võiks isegi koduaias kasvada. Ilmselt tuli sellest ka too Kaarli (Suvorovi) puiestee maisiaktsioon. Üsna kähku sai küll selgeks, et meie oludes maisitõlvikud ei küpse. Siloks seevastu kõlbas, kari võttis sedasi maisi omaks. Aga saak oli esiti väike, eriti 1962. aasta ikalduse ajal, ja nii lõpetati kohustuslik maisikasvatus Eestis ära.