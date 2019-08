PUUDUTA MIND | Colin Sissoni lihtsad meetodid emotsioonide, reaktsioonide ja rändava meele kontrolli all hoidmiseks 

Vietnami sõja veteran Colin on elav näide selle kohta, et varasemad traumad või keerulised elusituatsioonid ei takista unistuste saavutamist. Colini sulest on ilmunud kaheksa raamatut, millest kaks on tõlgitud eesti keelde: „Sinu õigus rikkusele“ („Your Right to Riches“) ja tema enda lemmik „Sisemine ärkamine” („Inner Adventures“). Inimpsüühika on isereguleeruv süsteem, mis otsib alati tasakaalu. Kui suudetakse teadvustada oma kohaloleku kaudu pinget, haigust või mõnda intensiivset emotsiooni, nagu näiteks viha, kurbust või hirmu, muundub see armastuseks, rõõmuks ja sisemiseks vabaduseks. Need on ainsad tõelised asjad; kõik muu on meelte loodud illusioon, hirmud ja varasemas elus omaksvõetud uskumused, et inimesed pole piisavalt head ja elavad ohtlikus maailmas.

„Me ei mõista kunagi tegelikkust, kui proovime end muuta „paremaks” inimeseks. See on nii, sest me tuleme sealt, kus ei aktsepteerita seda, „mis on”. Me elame illusioonides ja proovime muuta selle paremaks illusiooniks. Astume reaalsusesse, kui oleme kohal oma hetke tões. See äratab üles tõelise mina ja arusaama, et oleme juba sisemiselt see „parem” inimene,“ ütleb Colin.



Seminaride käigus jagab Colin nõuandeid ja õpetab tehnikaid, kuidas igapäevaelus esinevate väljakutsetega paremini toime tulla, jäädes oma keskmesse ning säilitades rahuliku meele ja harmoonia. Colin on välja töötanud lihtsad toimivad meetodid, et emotsioonid, reaktsioonid ja rändav meel kontrolli all hoida ja endaks jääda, suutes nautida elu täieväärtuslikult ja tasakaalu kaotamata.



Colin kirjutab seminari kohta: „Sisemise jõu avastamine on hingamise, kohalolu ja teadliku elamise loomulik protsess, mis kasutab hingamisintegratsiooni. See on teadlik ühendatud hingamine ja täielik kohalolu käesolevas hetkes, et saavutada leebe ühendus emotsioonide ja tihti ka allasurutud hirmudega, mis kontrollivad meie elu alateadvuse kaudu. See võimas teadlikkuse suunamine lahustab need sisemised blokeeringud ja äratab meie kolm funktsiooni – mõtted, emotsioonid ja füüsilise keha – uuel teadlikul viisil. Kogu meie olemus avardub ja me leiame ühenduse oma tõelise olemuse sügavamate tasanditega, mida tavaliselt kogetakse loomingulisuse, inspiratsiooni ja intuitsiooni kaudu.“