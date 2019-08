Miamist pärit mees kogub kuulsuste autogramme ja laseb need seljale tätoveerida 

Teiste hulgas on tema seljale tätoveeritud Will Smithi, Gerard Butleri, Elijah Woodi, Chris Rocki ja Stan lee autogrammid. Mees usub, et tema seljale mahub neid kokku 300 ringis.

31aastane Matas laseb jäädavalt oma kehale toksida nende kuulsuste allkirjad, kellega ta isiklikult kohtunud on. Muide, mõned neist on oma autogrammi isegi isiklikult tema seljale toksinud. Mõni on ka loobunud.

"Paar inimest on mu pakkumisest ära öelnud, sest parasjagu polnud õige aeg. Näiteks mees, kes mängis "Star Warsi" filmides Chewbaccat ei tahtnud seda teha, sest muretses, kuidas see välja kukub," räägib Matas.

Mees kinnitab, et on väga valinud, kelle autogramme oma seljale tätobeeroda. "Kui oled mu seljale tätoveeritud, tähendab see, et oled mind kuidagi inspireerinud või me oleme koos lahedaid hetki läbi elanud. Ma ei kahetse ühtki allkirja, isegi kui ma selle inimesega enam ei räägi."

Oma esimese tätoveeringu tegi Funky 14aastaselt, kui nad ehitasid sõbraga ise tätoveerimismasina.

Siiski on mehel puudu mõned autogrammid, mida ta väga oma seljale sooviks. "Tahaksin kohtuda ja aega veeta Jim Carrey, Russell Brandi ja Ellen DeGeneresiga."