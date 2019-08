Roy Strider aitas leida uppunud jahtlaeva: läti purjetaja oli õnnest joobunud ja nuttis 

Toimetusele on teada, et Arnise käest on asunud purjetajad ja möödujad uurima, miks on jahil selline nimi. "Miks pole naisenime?" Lätlane räägib alati lugu eestlaste lahkusest, abivalmidusest ja kaasaegsest imest ning kuulajad on hämmeldunud. Omal viisil on Läänemere laevahuku ja ning purjejahi taassünni juhtum legendiks muutumas ja levib erinevates riikides suulise pärimuse teel.