Leona Lewis pidas Toscanas maha uhke pulmapeo 

"See oli kõige ilusam päev ,täis armastust," ütles Leona ajakirjale. "Oli väga eriline, et saime kokku tuua kõik inimesed, keda me armastame. Pulmas oli palju pisaraid."

Tseremoonia plaaniti pidada õues, kuid viimasel hetkel tuli see liigutada siseruumidese, sest pidulisi tabas äikesetorm. Värske abielupaar arvab, et see oli märk Dennise isalt Lutzile, kes kolm nädalat enne pulma suri. "Isa tegi kõik selleks, et me teaksime, et ta oli seal," ütles Dennis.