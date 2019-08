Destiny's Child tuleb Spice Girlsi taasühinemiskontsertide edu tuules samuti kokku? 

"Beyonce tahab meeleheitlikult tüdrukuid oma stuudiosse kutsuda. Tema arvates pole selleks paremat aega, kui aasta 2020, sest siis möödub bändi loomisest 20 aastat," ütles allikas The Sunile. "Ta nägi, kui edukas Spice Girlsi tuur oli ja tahab seda järele teha, kuid suuremalt ja paremini."

Kuuldavasti on naised juba omavahel kohtunud ja arutanud, kuidas ja mida teha võiks. "Nad tahavad lindistada uut muusikat ja lasta välja ka oma suurimaid hitte. Seejärel tahavad nad teha tuuri, mis oleks piisavalt lühike, et sobiks kõigi graafikutega, aga ka piisavalt pikk, et kõik fännid kontserte külastada saaks.