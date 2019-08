Inimesed Hannes Hermaküla: „Ma loodan kõigest jõust, et kohtun kunagi veel oma ema, isa, vanavanaema, vennaga.“ Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

Hannes Hermaküla Foto: Erki Pärnaku

„Pärast isa ja ema surma ning puudega lapse sündi ei küsi ma enam endalt, kas oleksin saanud teha midagi, et läinuks teisiti. Ma olen õppinud, et need asjad ei sõltu minust,“ ütleb Hannes Hermaküla. „Ringvaate“ reporter Hannes tegi laupäeval läbi Tallinna Ironmani, aga mitte üksnes spordi pärast. Täpselt neli suve tagasi, 5. augustil 2015 suri Hannese vend Alar vaid paar päeva enne oma 50. sünnipäeva ajukasvajasse. Hannes läkski triatlonile venna mälestuseks ja annetab iga läbitud kilomeetri eest ühe euro vähiravifondile Kingitud Elu.