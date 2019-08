PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 11 august 

Ole avatud ja mine puhkepäevale rõõmsameelselt vastu, märka uusi võimalusi ja kui neid tõesti parasjagu ei ole, püüa neid otsida ja ise tekitada. Julge pealehakkamine toob edu.

Kohati on hirmus raske teistest aru saada, eriti just inimesest, kes on sinu jaoks ülioluline. Ära ole pealetükkiv, ära nõua inimeselt liiga palju, anna talle ruumi ja aega.