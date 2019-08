Suri tunnustatud klaasikunstnik Ivo Lill 

"Nii kurb on teile teada anda, et lahkunud on suurepärane klaasikunstnik Ivo Lill (24.06.1953-4.08.2019). Ta jõudis meid rõõmustada oma alati värske loomingu ja erksa loomuga pikalt ja palju. Seda kurvem on teada, et vaid viiv ja see tee on saanud otsa. Aga mälestused temast ja looming jäävad ning kõnelevad edasi," teatab Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum Facebookis.