Skandaalse Eesti kunstniku skulptuur kogub Inglismaal tuntust 

Birminghami Astoni ülikooli juurde on püsitatud uus skulptuur, mille autoriks on Marko Mäetamm ning mis on väga populaarseks saanud kohalike seas.

Skulptuur kujutab raamatuvirna, mille juurde on kirjutatud „ALL THE BOOKS I SHOULD HAVE READ but I have been doing other things instead“ (Kõik raamatud, mida ma oleksin pidanud lugema, kuid olen teinud teisi asju selle asemel - toim.)

Populaarsuse üle näitab heameelt välja kunstnik jagades pilti Facebookis, mille juurde ta on kirjutanud, et on õnnelik, et see on muutunud nii populaarseks ja mille juures tehakse palju pilte.

Ka Kalatööstuse PRFoods juht Indrek Kasela on pilti enda Facebookis jaganud ja andnud omapoolset tunnustust kirjutades pildi juurde: „PS hea näide heast kunstist avalikus ruumis. Mitte mingi pronksist plönnsiga, mille nina käivad turistid hõõrumas.“

Kui kasutada Instagramis teemaviidet #astonuniversity leiab paljude lõpetajate pilte, kes poseerivad skulptuuri juures.