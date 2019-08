PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 7. august 

Päikese ja Jupiteri trigooni toel oled särasilmne ja optimistlik. Täna on tõesti nii, et julge pealehakkamine on pool võitu. Tubli töö ja sorts õnne annavad kätte ka teise poole.

Oled täiesti kindel, et just sinu arvamus on ainuõige ja ootad, et ka teised asjast samamoodi aru saaks. Kui kohtad teistsuguseid seisukohti, üritad ennast jõuliselt maksma panna.