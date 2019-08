MARILYN JURMANI BLOGI | Kitkusin kulmud kriipsuks ja arvasin, et olen ilus 

Enamasti käin ilma meigita, mis ei tähenda, et ma ei tahaks sellest maailmast aru saada, lihtsalt ei ole kunagi varem huvi tundnud. Võib-olla ka sellepärast, et näitlejana istusin grimmitoolis peaaegu iga päev ja vabal ajal nautisin puhast nägu. Teismelisena tahtsin ka igasuguseid asju nagu värvilised juuksed, tätoveeringud, ninarõngad jne, aga mu emal oli kaval nipp - ta ütles mulle alati, et kui tahad näitlejaks saada, siis pead olema puhas lõuend. See takistas mind igasugustest taolistest eneseväljendustest ja käisin lihtsalt veidralt riides. Kui ma olin 13, siis kitkusin endal kulmud super kriipsuks. Lõikasin paberist täiusliku kulmukuju ja kleepisin selle enda kulmu peale. Siis kitkusin kõik karvad mis jäid paberiga kaetud kulmukaarest väljapoole, ära ja tulemus oli kohutav. Ise arvasin, et kriips on maru ilus. Aasta siis oli 1999.

Kui seitsmeteistkümneaastaselt kosmeetikusse jõudsin, määras too mulle riitsinusõli kuuri, maakeeli kõhulahtisti, mida õnneks ei pidanud sööma vaid kulmudele määrima, kuna see paneb kulmukarvad uuesti kasvama. Pärast seda sattusin vaimustussr paksudest kulmudest, mida hakkasin ripsmetuššiga värvima. Ükskord jättis Kaia Triisa Eesti Laulu eel kõikide meigid pooleli, et mu kulmud korda teha. Seda tingimusel, et ma ei tohi ripsmetuššiga enam kunagi oma kulmusid värvida.



Mu sõbrannad ja ühtlasi lemmikbänd Öed läksid grimmikooli. Ilmselt pigem iseenda jaoks, aga kes teab, võib-olla avatakse varsti ilustuudio ÖdedeGrimm. Nagu koolides tavaliselt ikka, on neil seal vaja modelle, mind kutsuti ja läksin suurima rõõmuga. Sain Tuulilt kulmud ja Kristelilt õhtumeigi. Ja kuna mul ei ole isegi meigieemaldajat kodus, siis sain nende silmadega mitu päeva järjest ringi käia. Pesin puudri seebiga maha ja nautisin oma hüpersuitsusilma.



Järgmisel päeval ostsin meigieemaldi. Ja see pani mind kohati mõtlema, et ma peaksin ikka ka selle meikimise asja endale selgeks tegema. Väike lootus jääb, et neil on kogu aeg vaja meigimodelle, aga ma kahtlen selles. Ja minu meikimise ABC on endiselt - väljakasvanud kulmud, prillid, ripsmetušš ja punased huuled.



Igatahes uus challenge (väljakutse) mulle on, et aeg-ajalt hakkan ka proovima enda ilusaks tegemist. Noh, et vahetan joogapüksid kleidi vastu ja proovin mõnda lauvärvi ka. Kellel on häid nippe, siis visake aga sõnumitesse.