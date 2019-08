Hõissa, pulmad! Adeele Sepp ja Jaan Jaago abiellusid! 

Kuressaarest pärit Adeele Sepp on õppinud Tartu ülikoolis semiootikat ning 2013. aastal lõpetas ta Tartu ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia näitleja ja lavastaja eriala. Samast aastast töötab näitlejanna Ugala teatris.

Jaan Jaago on tunnustatud kitarrist, kes on mänginud koos Jalmar Vabarna ning Argo Valsiga muusikakollektiivis Viljandi Guitar Trio ning on kuulunud ka tänaseks laiali läinud ansambli Tenfold Rabbit ridadesse.