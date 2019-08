Karismaatiline lavaartist Oleg Pissarenko on loobunud jazzist ja loob nüüd muusikat armastusest 

Laval olles järsku taipasin, et see tunne, et ma olen tähelepanu keskel või olen tähtis, on lapsik, see ei ole tegelikult oluline. Oluline on see, mis minu ja inimeste vahel läbi muusika toimub, see tunne, mida see muusika annab, mida publik sellest saab. See oli väga eriline hetk, kui ma sellest päriselt aru sain.

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti Pärast seda kuulasin muusikat, nii enda kui ka teiste oma kuidagi teisiti, enda lugude puhul kuulasin nii, nagu see poleks minu lugu, vaid lihtsalt üks paljude seast. Lõpuks mõistsin, et see, mida ma päriselt soovin luua, on armastuse muusika. Armastuse poolt sai maailm loodud ja tänu armastusele püsib see koos tänaseni.

Plaadil olev muusika on tulnud just armastusest, sõltumata sellest, mis pilliga ma seda mängisin või kirjutasin, ma olen seda erilist tunnet kogenud neid lugusid luues.

Mida armastus täna teie jaoks tähendab? Kuidas te muusikat kirjutades sellesse tundesse lähete?

Armastus ei ole ju palju muutunud. Mulle meeldib ka selline lause: armastus on ainus, mis päriselt on, kõik muu on illusioon. Ma olen kirjutanud millestki inspireerudes, nii valust kui ka ilust. Nendest tunnetest, mis viivad sind sellesse seisundisse, kus sa oled avatud. Ma näiteks mängin klaveril, kirjutan lugu nii, et käed kukuvad ja tuleb lugu, aju üldse ei tööta. Aju ei mõtle, et mida ma nüüd teen, vaid ma lihtsalt ohkan välja selle loo. Tugevad emotsioonid aitavad. Viimaseid lugusid olengi nii kirjutanud, lugu lihtsalt tuleb.

Te räägite palju ka südametarkusest. Mida see teie jaoks tähendab?

Süda on tark. Sa kuuled oma südamehäält, kui avad oma südame. Iga süda on tark, aga kas sa tunned ära oma südamehääle – selles on küsimus. Igas inimeses on olemas erinevad tasandid. On olemas ka ülim mina, on olemas ka Jumal sinu sees, seesama armastus ja kõiksus on sinu sees. Kui sa teed otsuseid, mõtled ja teed plaane ajuga, elustuvad sinus uskumused, mis on pärit lapsepõlvest, koolist, poliitikast, kirikust, perekonnast.