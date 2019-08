Inimesed NUNNUMEETER PÕHJAS! Lenna pani lastele rahvariided selga Toimetas Reelika Vaiksaar , täna, 15:20 Jaga: M

Lenna Kuurmaa tütardega Foto: Aldo Luud

Täna on Setomaa kõige tähtsam sündmus - toimub setode suurim kokkutulek. Traditsiooni on hakatud pidama alates 1994. aastast, kus muuhulgas kõlab setode hümn ning valitakse välja ka näiteks parimad veini-, õlle-, sõira- ja leivameistrid. Ka Lenna võtab oma perega tähtsast sündmusest osa ning on selleks puhuks pannud lastele Seto rahvariided selga.