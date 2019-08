Kätlin Maran: Urmas on inimene, kes on mulle alati lähedane ja nii ka jääb 

"Urmas on inimene, kes on mulle alati lähedane ja nii ka jääb – meil on ju kaks imelist last. Ta on suurepärane isa ning mees, kes on alati meile toeks. Harva möödub mõni võistlus, kus ta lastele kaasa elamas ei käiks. Eks Urmase teed ongi pikad ja ennast otsivad, keerulisemad ja kaugemad kui mõnel teisel. Tema spirituaalne maailm on see, mis meid täna eristab – Urmasel on kõik vaimne ning idamaine esikohal, aga mina olen pigem praktilisema meelega," kommenteerib Maran, kes ei ütle sõnagi Urmas Sõõrumaa uue kaaslanna - Hedi Laigari kohta.