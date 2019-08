A$AP Rocky vabanes vanglast ja on väidetavalt juba USA poole teel!

"A$AP Rocky vabanes vanglast ja on Rootsist kodu poole teel," rõõmustas Ameerika Ühendriikide president Donald Trump Twitteris.

Ka meditsiiniline ekspertiis viitas sellele, et kannatanut on terava esemega lõigatud. Samas ei leitud asitõendiks esitatud klaaspudelilt piisavalt DNA-materjali. Väidetav ohver nõuab 139 700 Rootsi krooni ehk umbes 13 000 eurot valuraha.

"Kolm inimest peksid ja lõid maas lamavat isikut," põhjendas Suneson. "Nende vägivald on selgelt õigustamatu," lisas ta.

Kohtuprotsessi on korduvalt kommenteerinud ka USA president Donald Trump. Näiteks teatas ta hiljuti pahaselt Twitteris, et on äärmiselt pettunud Rootsi peaministris Stefan Löfvenis, sest viimane polevat püüdnud räpparit vabastada.