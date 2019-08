Inimesed MARTIN ALGUS: perverte on huvitav mängida Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

„Aus ja ehe maailma kujutamine on väga vajalik isegi komöödias, et sa ei viiks vaatajat mingi mõttetu väikese apsakaga illusioonist välja,“ kinnitab Martin Algus, et saatan peitub detailides. Ta teab, millest räägib. Näitlejaks õppinud Algus on kirjutanud stsenaariumid näiteks telesarjadele „Ühikarotid“, „Kalevipojad“, „Ment“, „Padjaklubi“, „Varjudemaa“, „Miks mitte?!“. Teinud filmid „Soovide puu“, „Sangarid“, „Klassikokkutulek“. Tõlkinud riiulitäie näidendeid ja kirjutanud romaani „Midagi tõelist“. Mis toimub?