ÕL ARHIIV | „Tarmo Pihlap oli õrna hingega ja üksildane ning ilmselgelt elas oma elu keerulisemaks.“

Jaanus Kulli , täna 09:57

„Tarmo haigusest, diabeedist, sain ma teada alles siis, kui Priit (vend Priit Pihlap – J. K.) 3. augustil 20 aasta eest helistas mulle Muhku ja ütles: „Nüüd me oleme sinuga samas seisuses. Mul ei ole ka enam venda.“ Esimese hooga ma ei registreerinud, et mis mõttes. Selgus, et Tarmo oli sattunud alkoholi küüsi ning unustanud ennast süstida,“ meenutab valusat tõehetke Ivo Linna, kes oli kaotanud oma venna pea kolm ja pool aastat varem.