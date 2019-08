GALERII | Pea kiilaks ja kinno! "Kiired ja vihased" meelitasid mehepojad soengutooli  

17-aastase Rasmuse kireks on märulifilmide seeria „Kiired ja vihased“ ning just sel eesmärgil ta reede õhtul kohale tuligi. Ta kuulus ühe hulka ligi poolesajast, kes kasutasid juhust saada endale nii kiilakas pealagi kui ka näha filmi „Kiired ja vihased: Hobbs ja Shaw“ esilinastust. Täiesti ilma rahata, tuues ohvriks vaid ainult oma juuksed.

Juba traditsiooniks kujunenud ürituse juures askeldav Forum Cinemas turundusjuht Katre Kärner ütleb, et tavaliselt nõuavad endale nulliga soengut küll need, kes on niigi siilipead. Ta üritas veenda küll ühte pika hipipatsiga tuttavat, aga too ei võtnud vedu.