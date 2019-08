Karusmarjad: kuidas tikreid talveks talletada?  

Sageli ei tule inimesed selle pealegi, et tikreid võiks ka sügavkülmutada. Aga sellistest marjadest on talvel Jana sõnul imehea kisselli või kooki teha. „Panen marjad otse põõsast karpi, ainult sabad võtan ära, et pärast saaks kohe potti või koogitaina sisse panna. Külmas jääb marjadel värske tikri maitse ja lõhn alles,“ kinnitab Jana, et kindlasti ei maitse need nagu vanasti veega pudelisse pandud tikrid. Külmutamiseks eelistab ta keskmise suurusega nii-öelda tavalisi tikreid. „Suured karusmarjad, mis lähevad hästi magusaks, saavad põõsast lihtsalt otsa. Väikesed mägitikrid jäävad jälle koogi sees natuke kuivad,“ tõdeb ta, et talvel on neidki kommi asemel hea nokkida.