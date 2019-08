Katy Perry peab kristlikule räpparile maksma pool miljonit 

Flame õige nimega Marcus Gray väitis, et Perry 2013. aasta hitt "Dark Horse" matkib tema kunagist pala "Joyful Noise". Ehkki Perry advokaat väitis, et Katy ning tema laulu kaasautorid polnud kõnealust kristlikku räpilugu kuulnudki, langetas vandekohus üksmeelselt otsuse, et Perry on süüdi autoriõiguste rikkumises.