Rokkar tikkus ametivenna 13aastasele tütrele netis ligi 

Ansambli Blink-182 trummari Barkeri ja tema eksabikaasa Shanna Moakleri tütar avaldas Instagramis nüüdseks juba kustutatud ekraanitõmmised sõnumeist, mis ta oli saanud ansambli Echosmith 20aastaselt trummarilt Graham Sierotalt. Alabama väitis, et esimese sõnum oli ta Sierotalt saanud juba kümneaastasena. "Muuseas, ma olen Echosmithi Graham ja sa oled minu meelest ilus," kõlas esimene Instagrami otsesõnum.

Mõni nädal tagasi kutsus Sierota Alabama, kes on samuti algaja muusik, grillpeole. Kui tüdruk vastas. "Sa oled mingi 40aastane", vastas Sierota: "Ma lihtsalt tahtsin öelda, et mulle väga meeldib su muusika ja vabandust, et sõnumi saatsin, ja ma olen 20." Seepeale vastas tüdruk: "OK, aga saad sa aru, et ma olen laps?"

Kirjavahetuse avaldas USA veebiväljaanne The Blast. Seepeale tegi Alabama isa Travis Barker The Blastile avalduse, milles ütles, et Sierota sõnumid tekitavad temas vastikust. "See on pedofiili käitumine ja selles pole midagi lahedat, normaalset ega vastuvõetavat."