Anne Hathaway: "Rasestumisraskustest tuleb rääkida." 

"Hüljatute" tähe ja ehtekunstnik Adam Shulmani esikpoeg Jonathan on kolmene. Anne ei varja, et teist last oodati kaua.

"Iga kord, kui üritasin rasedaks jääda ning asjad ei laabunud soovikohaselt, suutis keegi rasestuda. Sain aru küll, et see pole mõeldud minu piinamiseks, aga ausalt öeldes oli mul natuke selline tunne küll," ütles Hathaway Daily Maili intervjuus. "Veelgi hullem oli see, et mul oli selle tunde pärast piinlik, sest sellest ei saanud rääkida. Inimesed ei räägi sellistest asjadest, aga peaksid rääkima."

Anne selgitab, et mainis rasedusuudist teatades ka oma probleeme, soovides kõnetada neid fänne, kel enesel on lapseootele jäämisega komplikatsioone. "Selline naine näeb mu teadet ja ma mõistan, et tal on mu pärast hea meel, kuid miski selles teeb talle meelehärmi. Tahtsin vaid öelda: "Tead, minu puhul polnud see samuti nii lihtne, kui tundub.""