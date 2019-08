Elu PAROODIAVIDEO | Ratas saab teada, et peab jälle vabandama Ohtuleht.ee , täna, 11:27 Jaga: M

Foto: Kuvatõmmis

Aastaid vana internetimeem Adolf Hitlerist on saanud uue kuue ning kütab sotsiaalmeedias kirgi. Sellel korral kaotab Füürer enesevalitsuse, kui kuuleb, et Helmed on ajakirjanduses sõna võtnud ning ta peab taaskord vabandama.