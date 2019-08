VIDEO | KAS MÄRKASID? Christopher Nolani „Teneti“ esimeses treileris näeb ka Oleviste kiriku torni

„Kiired ja vihased“ frantsiisi esimese kõrvalosa „Hobbs ja Shaw“ valitud esilinastustel võisid filmifännid näha „Teneti“ õrritit. Umbes minut aega kestev klipp pole praeguseks hetkeks veel ametlikult internetiavarustesse jõudnud (ning pole kindel kas või millal see juhtub), ent õnneks on meil olemas kirjeldus.

Washington liigub tema kõrval asuva teise kuuliaugu juurde. Seejärel paisatakse ekraanile fraas: „Aeg on küps uut tüüpi missiooni jaoks“ („Time has come for a new kind of mission“). Tasub märkida, et Washingtoni kõndimist ühe kuuliaugu juurest teiseni korratakse, mis annab taaskord aimu, et „Tenet“ võib osaliselt kujutada ka ajas rändamist.

Seejärel näidatakse kiireid kaadreid märulist, kus Washington kakleb kellegagi, ühel hetkel satub ta vanglasse, jookseb koos teiste märulipolitseinikega ning lõpuks on pikk stseen, kus Washingtonil on näo peal hapnikumask ning ta hingab aeglaselt.

Kuna inimestel on nutiseadmed alati taskus, on siiski võimalik treilerile (või õigemini videole, kus on näha ka reklaamklippi) ise pilk peale visata. Tasub olla kiire, sest säärased klipid nopitakse tavaliselt filmistuudiote poolt ära.

Nüüd on lekkinud ka parema kvaliteediga versioon: