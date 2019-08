"Vampiiritapja Buffy" täht Eliza Dushku sai emaks 

38aastane teletäht teatas sotsiaalmeedias, et ilmale oli tulnud poeg, kes sai nimeks Philip Bourne.

Endisel tenniseprofil Palandijanil (55), kes juhib kinnisvarafirmat Intercontinental Real Estate Corporation, on varasemast abielust neli järeltulijat.

Dushku pole teinud saladust, et nooremana oli ta alkoholi ja uimastite küüsis. Kunagised läbielamised on tiivustanud näitlejannat uutele radadele. Eliza on 2014. aastast peale õppinud Bostonis asuvas Suffolki Ülikoolis holistilist ravi ning viinud end kurssi sõltuvuste ja traumade tekkega.