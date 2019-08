GALERII | Leigo Järvemuusika algas kauni rännakuga metsa 

Leigo Järvemuusika festivali toimumispaigaks on Lõuna-Eesti kuplite vahel hingav maaliline järvistu – esinejad on järve peal või metsa sees, publik järve või tiigi kaldal. Just ümbritsev maa, tuli ja vesi muudavad hästivalitud muusika Leigol nii eriliseks ja ligitõmbavaks.