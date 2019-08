Inimesed 48aastane Claudia Schiffer poseerib moepiibli esikaanel alasti Toimetas Triin Tael , täna, 10:24 Jaga: M

Claudia Schiffer Foto: RIA Novosti/Scanpix

Omaaegne supermodell Claudia Schiffer tõestab, et tal on endiselt püssirohtu palges: 48aastane kolme lapse ema on ajakirja Vogue Itaalia kaanel ihualasti.