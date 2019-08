Inimesed Taas avalikkuse ees: Viivi Sõnajalg väisas Saaremaa ooperipäevi abikaasa käevangus Kroonika , täna, 09:38 Jaga: M

Viivi ja Oleg Sõnajalg Foto: ARNO SAAR

Sestsaati, kui kaksikõed Siiri ja Viivi Sõnajalg on võidelnud alkoholisõltuvusega, pole tuntud nelikut avalikkuse ees nähtud. See on tekitanud küsimusi, kas õed üldse on enam oma abikaasadega, tuulepargi rajajatest vendade Oleg ja Andres Sõnajalaga koos.