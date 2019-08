Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestis leiti lendlehti seintelt ja merest 

Haruldane leid tehti sel päeval Loksa lähedal Pauspea küla rannast. Merest leiti pitseeritud pudel, milles oli suur hulk venekeelseid lendlehti. Need kutsusid ülestõusule Venemaal. Üleskutse olid kirjutanud end Vene talupoegade tööparteiks ja talupoegade Venemaa keskkomiteeks kutsuvad organisatsioonid. Nad kinnitasid, et Venemaa kommunistid on 13 aastat talupoegi petnud ja viinud riigi väljapääsmatutesse raskustesse. Lendlehtedes süüdistati, et võimud on tapnud kümneid tuhandeid ja vangi heitnud sadu tuhandeid. Kuus miljonit talupoega on aga nälga surnud.