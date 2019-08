VIDEO | Superstaarikasvandik Jaagup Tuisk andis oma sünnipäeval välja suvest ja romantikast pakatava muusikavideo 

Noormees loodab, et “Hetkes” saab meele rõõmsaks teha vähemalt sama paljudel kuulajatel. “Tulin selle loo mõttele mõistes, et tahest tahtmata ei jõua me alatihti oma ilusamates momentides mõistagi, et just see hetk siin on see, millele hakkame aja möödudes tagasi vaatama ja mõistma, et "pekki, selles hetkes olin õnnelik" ,” avaldas ta laulu sünni tagamaid.