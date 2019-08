Depp väidab, et eksabikaasa kustutas sigareti tema näkku 

Amber tunnistab, et on Deppi ise löönud üheainsa korra – 2015. aasta märtsis, kui abikaasa oli ähvardanud oma Los Angelese kodus trepist alla lükata Amberi noorema õe Whitney. „Kartes Whitney turvalisuse pärast, lõin Johnnyt näkku, et tema tähelepanu endale tõmmata. See oli ka ainus kord, kui ma Johnnyt lõin.“