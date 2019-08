PÄEVAHOROSKOOP: reede, 2. august 

Ära ole oma kaaslase suhtes liiga kriitiline – hukka mõista on muidugi alati kergem kui mõista, peaksid aga teiste käitumise põhjustest aru saada püüdma.

Pea pidevalt meeles, et inimesed on erinevad, seda on ka nende soovid ja eesmärgid ning viisid, millega nad eesmärgi poole liiguvad. Mõistmine annab võtme nendega suhtlemiseks.