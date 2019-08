Inimesed Palju õnne! Mr. World Estonia on peale 23. aastat taas maailmakaardil! Anu Saagim , täna, 13:35 Jaga: M

GALERII

Mr. World Estonia 2019 tiitli omanik Henri Keskküla Foto: Viktor Burkivski

"Meil on hea meel teatada, et Eesti on taas üle 23 a. pausi pärast taas maailmakaardil," rõõmustab Mr. World Estonia ja Mr. World Finland korraldaja Leo-Sergei Täht.