Henri Keskküla läheb püüdma maailma ihaldusväärseima mehe tiitlit 

"Meil on hea meel teatada, et Eesti on üle 23aastase pausi taas maailmakaardil," rõõmustab Mr. World Estonia ja Mr. World Finland korraldaja Leo-Sergei Täht. "Eesti on esindatud Mr. World 2019 võistlusel, mis toimub 6.–24. augustil. Võistluse finaal toimub 23. augustil Aasia suurimal areenil Smart Arantea Coliseum, Manilas, Filipiinidel. Meie riiki esindab Mr. World Estonia 2019 tiitli omanik Henri Keskküla."