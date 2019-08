HELENI BEEBIBLOGI | Olen jah pesulaud, aga piima tuleb nii mis mühiseb! 

Minu suur plaan rasedana oli kindlasti kasvatada beebi rinnapiima abil suureks. See sai ka tehtud, kuigi nüüd, tagantjärele meenutades, tundub nagu mitmed inimesed oleks kahelnud minu rinnapiima koguses. Sünnitusmajas ning hiljem haiglas olles paluti mul kõik Carmeni toidukorrasd üles kirjutada ning teda enne ning pärast söötmist kaaluda.

Ma ei tea, mis haiglas mitmetele mu rindade osas kahtlusi tekitas - ju vist nende väiksus. Aga ega ma süüdi ei ole, et keha on otsutanud rasva varuda tagumikule, mitte rindadesse. Rinnanäärmed tundusid minu meelest pigem just üle töötavat.

Kui Carmenit alguses toitsin, siis voolas alati teisest rinnast ojadena piima välja. Mind aitasid kõige tugevama imavusega rinnapadjad, mis olid peaaegu aasta mu parimad sõbrad! Iga kuu käisin pakkide kaupa apteegist neid juurde ostmas. Ilma nendeta ei saanud ma kuhug minna. Järgmine naljakas tähelepanek oli see, et rinda andes tekkis mul alati suur janu, nagu ma oleks kümme päeva kõrbes janu kannatanud. Nii tugev oli see janutunne!

Kui juhtus, et tundsin suvalisel hetkel järsult tapvat janutunnet, siis umbes paari minuti pärast hakkas rindadest piima immitsema. Sellega teatas mu keha, et beebil on söögiaeg. Väga lahe meeldetuletus, ainult, et see janu oli ikka väga jube! Kui juhtusin samal ajal vett jooma, oli ikka janu. Nii imelik!

Märkasin, et mu rinnad teavad alati väga täpselt ööpäevaringselt, millal Carmenil söögiajad on. See on minu meelest väga kasulik. Koos Carmeni kasvamise ja lisatoidu andmisega korrigeerisid ka rinnad oma piimakogust ning andmise aega. Mu keha tundus täpselt kellaajaliselt teadvat, millal beebil tissiaeg on.

Kui sünnitusmajas sai Carmen rinnast ühe toidukorra ajal umbes 55 grammi piima, siis kolmenädalasena juba 155-200 grammi. Ju ta sellepärast nii kiiresti kaalus juurde võttiski ja ta oli ikka väga raske beebi. Ikka veel vist inimesed kahtlustavad, et minu imepisikestes rindades pole piima. Olen jah pesulaud, aga piima tuleb nii mis mühiseb!