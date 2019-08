TIMMERI TAROSKOOP 5.-11. august | Veevalaja saab preemiat või võidab lotoga, Kaladel tuleks mõistus pähe võtta 

KALJUKITS on sel nädalal väga tihedalt oma pere ja koduga seotud. Nii mõnigi jama saab lahenduse ja Kaljukitsele tundub, et see kodune aeg on tema suhted ja elu-olu palju lihtsamaks ja paremaks teinud. Tal on aega olnud. Teil on palju uusi ideid, aga praegu ei ole teil motivatsiooni nendega tegeleda, te vajate praegu hoopis sõpru enda ümber ja kedagi, kellega niisama maailmaasju arutada. Kõik tööd panete praegu ootele. Puhkus.

KALAD üritavad praegu kogu hingest midagi tõestada ja endast ülihead muljet jätta. Teil on praegu võim panna kedagi käituma nii, nagu teie seda soovite. Samuti kirjutavad mulle sel nädalal just Kalad, neid huvitab kas nende üks suhe on nüüd lõplikult läbi. Te olete ise kuidagi kriisis ja näete asju negatiivses valguses, mida te virisete. Mõtlete, et jätate kõik suhted seljataha, vahetate tööd, kolite jne... midagi te ei tee, võtke mõistus pähe ja ärge ohkige!