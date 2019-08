Inimesed TV3 VIDEO | Anu Saagim: eestlased meenutavad enda seksikusega pisut araabiamaid Ohtuleht.ee , täna, 11:39 Jaga: M

ANU SAAGIM Foto: Rauno Vahtre

Anu Saagim arvab, et põhjus, miks eestlane ei taha end ajakirjakaanel lahti koorida, on seotud puhtalt meie isiksusega. „Tundub, et eestlane ongi selline hipsteri tüüpi nohik, kelle arvates seksikus on see, kui võimalikult palju on peidetud. Siin me pisut isegi minu meelest meenutame natukene neid araabiamaid, et naine peab kaetud olema.“