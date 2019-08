Uus algus! Respektiga lõpparve teinud Kerdo Mölder seikleb Indias 

"Soovime avastada India iga küla ja linna ning elada just sellist elu nagu õige India meile pakub. Kolimise ja matka eesmärk on leida ennast, avastada maailma ja kogeda midagi täiesti teist ja ennast mugavusraamidest välja tirida. Üks eesmärkidest on läbida ka India kuulsaim palverännakuteekond," ütleb Kerdo.

Mehed startisid Indiasse augustikuu esimesel päeval ja jagavad oma seiklusi ka reisiblogi vahendusel.

"Taskus on meil kahepeale 101 eurot ning käes üks väike seljakott ja käsipagasikohver, milles on vaid hädavajalikud riided (ja muidugi Rita Liiveri* pilt)." Kerdo kirjutab, et pärast ansambli Respekt laialiminekut küsiti pidevalt, mis saab Kerdost ja mis ta edasi tegema hakkab ja just seetõttu otsustatigi ka blogi pidada. Meeste reis algab Goast.