Billie Eilish enesevigastamisest: "Tundsin, et olen valu ära teeninud." 

11aastasena laule kirjutama hakanud ning tänavu märtsis koostöös oma vennaga debüütalbumi välja andnud Billie kirjutas mullu novembris Instagramis, et ta kannatab Tourette'i sündroomi all. See põhjustab tõmblusi, mida ta on õppinud maha suruma, kui see omakorda võib vallandada uue tikihoo. Kotakaid riideid kannab Billie enda sõnul selleks, et oma keha varjata.