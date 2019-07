Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Riia mees Tartus katusele maandus 

„Nagu ette tõotatud, oli õhupomm kella 7 ajaks õhtupoolel täis täidetud,“ kirjutas reporter praeguse õhupalli asemel kentsakamat nime tarvitades. „Erutatud vaatajate silmade ees tõusis herra Vitollo õhulaeva all hõljudes pikkamööda mitme saja jala kõrgusele.Kui julge õhusõitja õhulaeva küljest lahti laskis, hakkas ta pikkamisi alla langema, vajus üsna ühtlaselt „pesuvabriku“ poole. Alumistes õhujärkudes nähti kõvemaid voolusid olevat, kuna langemise-vari, mida õhusõitja pääkohal hoidis, sääl natukene vaaruma lõi. Koguni madalas oli õhuvoolus jälle teine ja kandis herra Vitollo Raatuse uulitsa nr 53 maja katusele, kust tema ilma kahjuta üleskerkimise poole tagasi läks.“

Sõnumile oli manitsuski lisatud: „Usume, et sarnane nali pealtvaatajate erkudele liig ärritav on, sest et sääl kergesti õnnetus võib juhtuda.“