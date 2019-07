Inimesed PEOGALERII | Iidne Egiptus ja maaväline energia - uus pidudesari Black Pyramid on sündinud! Anu Saagim , täna, 21:56 Jaga: M

Uus pidudesari Black Pyramid Klubis Teater

Iidsed Egiptuse vaaraod või tundmatud maavälised aerodünaamilised objektid - kes või mis on püramiidide tekkimise taga ja mida võib leida neisse sisenedes? Aeg on enda hieroglüüfidega ajalugu ümber kirjutada ja just seda tegihi Klubi Teater uue pidudesarjaga BLACK PYRAMID, kus toodi kokku Egiptuse ajalugu ja laserid, vaaraod ja hip-hop muusika. Tundub sürr? Vaata pilte!