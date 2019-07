PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 1. august 

Näed üsna hästi ära, kes on su tõelised sõbrad ning kes niisama meeldivad kaaslased. Ole tähelepanelik ja tunnustav nende suhtes, kes sind siiralt aidata ja hoida tahavad.

Kui sa ise kõike selgeks mõelda ei suuda, tasub alati kasutada abivahendeid. On olemas nii vastavat kirjandust kui vastaval alal tegutsevaid inimesi, kes aidata suudaks.

Kannatlikkus on oluline, see annab sulle edu kiirustavate ja tõmblevate konkurentide ees. Suru jalad kõvasti vastu maad ja astu tasakesi edasi. Ära rajalt kõrvale kaldu!