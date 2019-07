Film Priit Võigemast: olen sõjaväelasi enne mänginud küll, aga luurajat mitte Keit Paju , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

LUUREPÕNEVIK: Tallinn viidi kodumaise spioonifilmi võtete tarbeks tagasi aastasse 1939. Priit Võigemast (vasakul) astub kodumaises luurepõnevikus esimest korda spioonikingadesse. Eile filmitud stseenis on Priidu kõrval noor näitleja Johan Kristjan Aimla. Foto: Julia Vakina

„Feliks Kangur on Eesti sõjaväe luuraja ja ohvitser. Ta on sama vana kui mina, neljakümnendate kandis. Feliksiga juhtus siin vahepeal midagi, ta saadeti jalust ära ja nüüd teda kutsutakse ikkagi tagasi, sest vaatamata sellele, et tal pole kõige parem iseloom, on ta hea luuraja. Siin on toimunud üks mõrv, veel mingisuguseid kahtlusi, ta kutsutakse tagasi seda asja siin lahendama,“ kirjeldab uue spioonipõneviku peaosatäitja Priit Võigemast oma rollikangelast.