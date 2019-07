LIHTSALT MARIA BLOGI | Intuitiivne elu möödub diivanil tagumik hapukoort täis? 

Intuitiivset toitumist viljeledes tekkis mul küsimus, kas midagi taolist on võimalik ka teistesse elu aspektidesse tuua. No näiteks liikumisse ja suhtumisse üleüldiselt. Ja tead, mis välja tuli? On! Mu elu vajas kevadel hädasti muutusi ja nüüd olen muutnud täpselt seda, mida vaja.

Tänases videos kirjeldan ja annan nõu, kuidas sinagi saaksid oma elu elamisväärsemaks muuta. Lükkan ümber müüte, mis ütlevad et intuitiivsus on laiskus. Ei, kullakesed. Intuitiivsus on laiskuse vastu võitlemine. See on see, kui viitsid oma keha kuulata ja anda talle mida vaja. Viitsid ise enda peaga mõelda, mitte vaid teisi kuulata.