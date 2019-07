Inimesed ITAALIA SUPERSTAAR AL BANO: „Usun, et mu kadunud tütar on taevas ja ühel päeval kohtume taas.“ Liina Metsküla , täna, 16:12 Jaga: M

GALERII

LAULAVAD ÕNNEST, KUID TUNNEVAD KURBUST: Al Bano ja Romina lõõritavad hittloos „Felicita“ õnnest, kuid tegelikult ühendab abielupaari tütre kadumise tragöödia. Foto: Scanpix

„Tütre kadumine on paranematu haav, mis võib iga hetk veritsema hakata. Minu pisaraid ei ole näha, kuid need voolavad mu sees,“ rääkis Itaalia superstaar Al Bano kohalikus telesaates „Verissimo“. Õnnest rääkiva superhiti „Felicita“ kuulsaks laulnud Al Banot ja Romina Powerit ühendab tragöödia - nende vanem tütar Ylenia on juba 25 aastat teadmata kadunud.