Inimesed Lauri Liiv: „Kooliajal oli väga tüütu luuletusi pähe õppida." Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:02

GALERII

Lauri Liiv Foto: Erki Pärnaku

„Kiikus-liikus merel paat, paadis istus vana taat. Üks tüdruk valge kleidiga viis Lauri tantsima.“ Need read kirjutas klassiõde Lauri Liivile algkooliaegsesse salmikusse. Kooliajal õpitud värssidest on need ka Lauril kõige selgemini meeles. „Väga tüütu oli luuletusi pähe õppida!“ meenutab Lauri Liiv (42), kes hakkab sel reedel Augustibluusi festival rahvale enda valitud luuletusi ette lugema.