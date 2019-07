EUROVISIONI STATISTIKA: Eesti on kõigest keskpärane 

Finaalis on 2010-2019 aasta jooksul Eesti punkte kokku saanud kõigest 889, mis tähendab, et asume pingereas 23. kohal. Kõige enam on punkte saanud Rootsi – 3617, teisel kohal on Venemaa – 2845 punkti, kolmandal Itaalia – 2720 puntki. Viimasel, 46. kohal on aga Slovakkia, jäädes finaalides punktidest sootuks ilma.